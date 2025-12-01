インドネシアのスマトラ島では豪雨が続いた影響により、各地で洪水や土砂崩れが発生し、440人以上の死亡が確認されています。こうした中、孤立状態になっていた日本人も救助されました。■スマトラ島で442人以上死亡日本人は救助激しい濁流や、むき出しになった山の斜面。その下には、土砂が崩れ、崩壊した家屋も。11月末から約1週間、豪雨に見舞われたインドネシア西部のスマトラ島。広い範囲で土砂崩れや洪水が発生し、これま