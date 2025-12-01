文化庁は11月28日、新たなユネスコの無形文化遺産へ登録を目指す候補として「神楽」と「温泉文化」を決定しました。県内の関係者からは期待の声が聞かれました。文化庁は11月28日、「神楽」と「温泉文化」をユネスコの無形文化遺産へ登録を目指す候補として提案することを決めました。日本の神話を歌や踊りで表現する神楽。日本各地に伝承され、地域の歴史や風土を反映して、地域の活力の源として現在も大きな役割を果たして