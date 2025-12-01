田子ノ浦部屋の九州遠征！参鶏湯風ちゃんこ鍋＆かしわ飯＆巨大アンコウ…超豪華九州グルメ爆食▽華丸が親方にメニュー提案でまさか▽豚骨ラーメンを力士が替え玉祭り！◯みどころ【グルメすぎる相撲部屋】グルメすぎる田子ノ浦部屋の豪華九州遠征に密着！伝説のちゃんこ長と超豪華九州グルメを爆食！絶品参鶏湯風ちゃんこ鍋＆親方VS華丸…考案したメニューは！？絶品九州グルメ続々！かしわ飯＆明太子＆23kg超え巨大アンコウ親方リ