LIL LEAGUEが、2ndアルバム『NEOMATIC』を2026年3月4日にリリースする。 （関連：LIL LEAGUEメンバー紹介 第5回：百田隼麻グループに必要不可欠な歌声と天性の音楽センス） 本作には、2024年夏にリリースした「Youth Spark」から最新曲「真夏ノ花火」までの作品のほか、新曲を収録。映像付き盤には、リード曲のMVメイキングのほか、「Youth Spark」「刺激最優先」「真夏ノ花火」のMVを収録