俳優の板垣李光人（23）が12月1日、大阪の関西大学千里山キャンパスで開かれた映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』（12月5日公開）のティーチイン試写会に登場。大阪を訪れた際のルーティンを明かした。【全身ショット】セットアップ×メガネのスタイリッシュコーデで登場した板垣李光人イベントは「映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』から考える戦後80年〜板垣李光人×関大生ティーチイン・セッション〜」と題して、同