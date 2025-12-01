あんぱんを食べながら張り込みをする刑事が「今のうちに何か食っておけよ」とお嬢様刑事に言うと、彼女は手を叩き、老執事・セバスチャンを呼びつけ…。『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回はお嬢様を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。新人探偵なにやら刑事と思われ