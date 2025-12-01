BE:FIRSTが、4月に配信リリースされ自身最速でストリーミング1億回再生を突破したヒット曲「夢中」のLive Mix映像をYouTubeにて公開した。「夢中」は、2025年放送のフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされた楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。今回公開されたLive Mix映像では、＜BMSG FE