冬になるとつい頼りたくなる「黒パンツ」。どんなトップスにも合う便利なアイテムですが、「なんだか重い」「脚がまっすぐに見えない」「前より似合わない気がする…」と違和感を覚える人は少なくありません。その原因は体型変化だけではなく、シルエットと素材の“時代”が変わったことにあります。今選ぶべきは“とろみ素材×落ち感シルエット”。これだけで、大人の洗練が一気に変わります。昔の“硬いウール×ストレート”は重