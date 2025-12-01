「最近、返事がやけにそっけない…」そんな違和感は、関係が静かにズレはじめた合図かもしれません。そこで今回は、すれ違いが始まったカップルに共通する“初期の違和感”を紹介します。“用件だけLINE”が増えてきた前は「今日こんなことあってさ」と雑談を送ってくれたのに、最近は待ち合わせや確認など“業務連絡”ばかり。これは、すれ違いの初期にもっとも表れやすいサインです。感情の共有が止まると、相手は“恋人”ではな