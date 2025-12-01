○シュッピン [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.80％にあたる84万2700株の自社株を消却する。消却予定日は12月30日。 ○ＳＥＨＩ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.91％にあたる30万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月2日から12月23日まで。 ［2025年12月1日］ 株探ニュース