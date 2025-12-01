元AKB48でタレントの増田有華（34）が1日、自身のXを更新。友人との食事中に話しかけてきた隣の二人組の中年男性から話しかけられて困惑したエピソードについて投稿した。増田は《昨日カウンターで友人と飲んでたら隣に来たおじさん2人が話しかけてきて》と前置きしたうえでこう続けた。《かるーくお話ししていたら焼肉の話になって、カルビとかはもう既に食べないですねぇ。と言ったら“だめだよ。肉を食べないと魅力が出ないよ。