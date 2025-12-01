お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が1日、自身のSNSを更新。魚類学者でタレントのさかなクン（50）との同級生ツーショットを公開した。「さかなクンに会った。同級生でクラスメイト」と書き始め、ツーショットを公開。「さかなクンが歩いていたので僕は“わっ”と言っていきなり躍り出た。さかなクンはビックリして“うわっ”と言っていた」と、驚かせた時の反応を明かし、「本当に驚いた時はギョギョギョと言