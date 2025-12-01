2026年まで、あと1ヶ月となりました。しかし、世の中のリズムとしては2026年のリズムが、すでにスタートしている感じになります。いろんな新しいことが始まります。見たことがないものも出てくるかも知れません。こういうリズムのときは、ピンときたら試してみるのがいいです。やらない後悔より、やった後悔の方が、ずっと人生に彩りを与えます。新しいことにチャレンジしていきましょう。では、今月のあなたのリズムに行きましょ