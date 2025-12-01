※12月16日、東証プライム市場に上場予定のＮＳグループ [東証Ｐ]、17日、東証プライム市場に上場予定のＳＢＩ新生銀 [東証Ｐ]は1日、仮条件を発表した。 ●ＮＳグループ 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：12月16日 事業内容：家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等 仮条件：1440円～1480円 想定発行価格：1585円 上場時発行済み株式数：5215万5600株 売り出