アイドル・コスプレイヤーとして活動する星名はる（23）が今月30、31日の2日間に渡って東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107（コミケ107）」の企業ブース公式コスプレイヤーに就任。コミケ歴10年以上という星名に、コスプレのこだわりやファンの存在、そして「コミケ107」への思いを聞いた。（聞き手・栗原彩香）――「コミケ歴」は。ここ10年…それ以上かな、プライベートでコミケに行き続けていました。