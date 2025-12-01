「うちの旦那は不倫なんてしない！」と、誰でも信じたいでしょう。ところが現実は、妻に隠れてこっそりと不倫している男性が多いです。ただ、不倫している男性には、決まって「言うこと」があるもの。これからご覧いただくセリフを言われているかどうかで不倫は見抜けますよ。｜「また仕事が入った」不倫相手と会うには、外出する口実を作らなければいけません。そのため、不倫している男性は「また仕事が入った」と言うことが度々