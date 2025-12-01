2023年のバンドキャリア30周年企画以来、大々的な活動を控えていたKISAKIが、生誕半世紀記念として再び大プロジェクトを始動した。2026年が明けると同時に、2023年に発表された三部作『Providence』『Afterglow』『Preuve d’etre』と『Eternally』の計36曲をサブスクリプションで解禁。3月10日には、豪華ゲストを迎えたMEMORIAL ALBUM『Voice in Sadness』をリリース。さらに、3月15日に大阪BIG CATにて＜KISAKI 生誕半世紀記念祭