大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは1日（月）、2026年1月10日（土）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子 第10節GAME1のウルフドッグス名古屋戦にて、ポーランド大使のパヴェウ・ミレフスキさんが始球式を行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 この試合ではポーランド大使館とのタイアップイベントが開催され、2019年から駐日ポーラ