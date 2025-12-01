赤色灯1日午後2時10分ごろ、大分県日田市前津江町赤石の市道で「2人がバキュームカーの下敷きになっている」と通行人から119番があった。日田署によると、いずれも作業員の男性2人の死亡が確認された。署によると、2人は付近の住宅で排せつ物のくみ取り作業を行う予定だった。坂道に停車していたバキュームカーが何らかの原因で動き出し、2人が下敷きになったとみて、署が詳しい状況を調べる。当時、周りには通行人などはお