ドラッグストア最大手・ウエルシアホールディングスと、ツルハホールディングスは、1日の会見で、予定どおり株式交換の効力が発生したと発表した。これにより、ツルハがウエルシアを完全子会社とする形での、経営統合が実現した。売上高は2兆3000億円規模、国内店舗数は5600店舗あまりの日本最大のドラッグストア連合となる。さらに、ツルハとウエルシア統合を象徴する新たなプライベートブランドを2026年春にスタートさせると発表