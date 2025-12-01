»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂåÉ½Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£±Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢»³ËÜ»á¡¢È¬È¨°¦½°±¡µÄ°÷¡¢ºå¸ýÄ¾¿Í½°±¡µÄ°÷¡¢ÀÄÌø¸÷Î¼»á¡¢¼Ä¸¶°ìµ³»á¤Î£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£ÂåÉ½Áª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷£±¿Í°Ê¾å¤Î¿äÁ¦¡Ê¼«Á¦¤â²Ä¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ©¸õÊä¤Ç¤­¤ë¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿È¬È¨»á¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î»²±¡Áª¤«¤é¤ì¤¤¤ï¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å»²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ê»³ËÜ»á¤Î¡Ë°ìÈÖÄï»Ò¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤ËÉ¬