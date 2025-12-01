UNISON SQUARE GARDENが2026年1月21日、21stシングル「うるわし／アザレアの風」をリリースすることが決定した。約1年3ヶ月ぶりのリリースとなる本シングルは、2026年1月から放送開始のTVアニメ『うるわしの宵の月』主題歌として書き下ろしたもの。オープニング主題歌の「うるわし」とエンディング主題歌の「アザレアの風」が収録された両A面シングルだ。この発表に合わせてジャケットデザインも公開となった。ジャケットには『う