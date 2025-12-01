陸上男子１１０メートル障害で日本選手権５位入賞の古賀ジェレミー（東京高３年）が?大物食い?を誓った。同種目の高校記録（１３秒４５）を持つ古賀は、１日に都内で行われたダイヤモンドアスリート第１２期の認定式に出席。「やっぱり海外で自分１人身を投げていくことが増えていくと思う。そこの部分の覚悟というか、そういう部分が強くなったかなと思う」と語った。来季は１２秒台も視野に入れており、世界選手権５位入賞