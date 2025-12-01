「ＢＯＡＴＢｏｙＣＵＰ」（１日、多摩川）横浜高野球部出身で甲子園出場経験もある遠藤圭吾（２５）＝東京・１２８期・Ｂ１＝が３日目３Ｒをきっちり逃げて１３位で予選突破を決めた。「足は悪くないと思う。１Ｍの感じはいい。初動の掛かりも良くて展開も突ける感じ」と満足いく舟足に仕上がった。９月の芦屋でも予選突破しているが「芦屋（の準優）では１Ｍで悔しい思いをした。今節はＳも全速で行けているし、競っ