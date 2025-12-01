メ～テレ（名古屋テレビ） 例年、全国的に多いとされている愛知県の交通事故死者数が今年は減少傾向にあります。その背景を探りました。 1日朝、愛知県庁前で行われたのは、年末恒例の交通安全県民運動の出発式です。 この時期は、1年を通じて日照時間が最も短いことや、忘年会などで飲酒の機会が増え、飲酒運転による交通事故の増加も懸念されることから、愛知県は、1日から10日まで交通安全を重点的に呼びかけます