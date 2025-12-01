TVS REGZAは、RGB（赤・緑・青）の3原色のLEDをバックライトに用いた116インチの4KミニLEDテレビ「RGB Mini LED液晶レグザ 116ZX1R」を発表しました。予想実勢価格は660万円前後（税込）です。 ↑TVS REGZAが2025年11月20日に発表した「RGB Mini LED液晶レグザ 116ZX1R」（予想実勢価格660万円前後）。 116ZX1Rは、従来の白色LEDに比べて色純度の高いRGBの3原色LEDバックライトを採用することで色再現性を高めただけでなく、