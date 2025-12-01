楽天の藤平尚真投手が１日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、４０００万円増の年俸８０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。１１月に行われた韓国代表との強化試合では、侍ジャパンの一員として登板。「投手会をやらせてもらって、結構みんなと話すことがあった。刺激になりました」と、レベルの高い選手たちと触れることで多くのことを感じた。その中でも一番刺激を受けたのは、仲がいい巨人・大勢投手だった