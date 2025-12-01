中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから約半月。三重を代表する観光地、伊勢神宮への影響は。 【写真を見る】中国人観光客の“渡航自粛” 三重･伊勢神宮への影響はそれほどない？｢元々アジアの観光客が多いわけでは…｣ ｢年末のいつもの盛り上がりを楽しみにしている｣ 11月30日、日曜日。伊勢神宮・内宮周辺は、多くの観光客が訪れていました。 外国人観光客の状況について、普段、伊勢市の観光ガイドを行っている男性は…