ジャパンＣで発馬直後に落馬し、競走中止となったアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目指すことになった。友道調教師が１２月１日、明らかにした。同馬は１１月３０日のジャパンＣで川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が落馬後も”カラ馬”で走り続け、２分２０秒３という世界レコード決着の中、ゴール前でカランダガンとマスカレード