メ～テレ（名古屋テレビ） エスカレーターを歩く人に、AIを活用して注意する装置の運用が、名古屋市営地下鉄の駅で始まりました。 「エスカレーター見守り君」の運用が始まったのは、名古屋市営地下鉄の名古屋駅です。 AIが歩く人を見つけると、スピーカーから「立ち止まってご利用ください」と音声で注意します。 「（実証実験の前後で）歩く人が大体半減したという結果があ