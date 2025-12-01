ショーン・レヴィ監督は自身の「スター・ウォーズ」映画に作曲家のトーマス・ニューマン氏を音楽監督として起用したことが楽しみで仕方がないという。ライアン・ゴズリング、エイミー・アダムス、ミア・ゴス出演のスピンオフ作「スター・ウォーズ／スターファイター」を監督中のレヴィ監督、15度のアカデミー賞ノミネート歴を持つ巨匠ニューマン