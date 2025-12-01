東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12月2日の天気をお伝えします。【黄砂の予想】1日夜から2日午前中にかけて黄砂の飛来が続きそうです。2日午後になると黄砂の飛来は減る見込みですが、洗濯物の外干しなどは控えた方がよさそうです。【2日の天気】2日は朝から日差しが届き、日中は青空が広がるでしょう。一日、天気の崩れはないので雨具の出番はありません。【2日の気温】朝はこの時期らしい冷え込