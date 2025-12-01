1日午後、上山市の住宅で強盗事件が発生しました。犯人の男は住人の女性から現金が入った財布を奪い、現在も逃走しています。警察によりますと、1日午後4時ごろ、上山市高野の住宅で住人の女性が物音を聞きました。女性が音がする方に行ってみると家の中で男1人と鉢合わせ、「金を出せ」と脅されたということです。当時、家には女性１人しかおらず、犯人の男はその後、現金が入っている女性の財布を奪って逃走しました。女性に大き