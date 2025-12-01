飯田市の住宅で88歳の母親に暴行を加えけがをさせた疑いで１日、63歳の女が逮捕されました。母親はその後死亡し、警察が暴行との関連を含め、調べを進めています。傷害の疑いで逮捕されたのは飯田市の自称パート従業員の女（63）です。警察によりますと、29日夜、飯田市内の住宅で88歳の母親に対し平手で殴る、押し倒すなどの暴行を加え、頭などにけがを負わせた疑いが持たれています。警察は30日、病院から「女性に外傷があ