楽天は、本拠地・県営宮城球場の愛称を「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モバイル最強パーク宮城」に変更すると発表した。宮城県、楽天グループとの間での施設命名権の契約更新に伴う変更で、契約期間は来年１月１日から２０２８年末までの３年間。