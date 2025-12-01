バキュームカーの下敷きになり、男性作業員2人が死亡しました。作業員2人が下敷きになったのは、大分・日田市の市道です。警察などによりますと、1日午後2時10分ごろ「男性2人がバキュームカーの下敷きになっている」と通りかかった人から通報がありました。駆け付けた消防が救出しましたが、その後、40代と60代の男性作業員あわせて2人の死亡が確認されました。2人は排せつ物をくみ取る作業を始めるところだったということです。