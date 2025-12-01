天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、12月1日に24歳の誕生日を迎えられた。誕生日に合わせ、ラオス訪問を前に入念に準備されている愛子さまの映像と、新たな“家族”の写真が公開された。ラオス訪問を前に入念に準備するご様子が1日午後4時半ごろ、淡いグリーンの装いで笑顔で手を振られた天皇・皇后両陛下の長女、敬宮愛子さま。1日に24歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻に挨拶に向かわれた。2025年は戦後80年の節目に当たり、愛子さま