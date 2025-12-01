【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスターSFC2025」エントリーNo.3畑響人（はた・ひびと）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト◆畑響人（はた・ひびと）さんプロフィール学部／学年：商学部／4年出身地：東京都誕生日：5月28日趣味：サウナ・野球観戦・散歩特技：ラテアート、ロングティー好きな食べ物：ラーメン、油そば、お寿司好きな言葉（座右の銘）：noblesse oblig