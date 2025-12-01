香港の高層マンションで起きた大規模火災をめぐり、香港当局は1日、マンションの修繕工事に使われた保護ネットの一部が、防火基準を満たしていなかったと発表しました。香港で修繕工事中の高層マンションで先月26日に発生した大規模な火災では、これまでに151人が死亡したほか、40人以上と連絡が取れない状態が続いています。火災の原因をめぐっては、低層階の保護ネット付近から出火したことが明らかになっていますが、香港当局は