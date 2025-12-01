touch in SOLは、毛穴悩みに特化した新作化粧下地「アイシーシャーベットプライマー」を2025年11月26日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）にて発売となった。■つるんと整える新感覚下地「アイシーシャーベットプライマー」は、塗った瞬間にひんやりとした冷感が広がるシャーベットタッチジェルが特徴。肌に心地よく密着し、毛穴や凹凸の影をふわりと和らげ、肌表面をつるんとなめらかに整えてくれる。ファンデーシ