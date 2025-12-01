佐世保市で、「空の地域創生」をテーマにドローンを使ったレースやショーなどのイベントが行われました。 佐世保市のハウステンボスで11月29日に開かれた「長崎空創祭」 ドローン技術を扱う8つの企業や団体が展示や体験のブースを出展しました。 （来場者） 「ドローン触ったのが初めて。ジェスチャーで動かせて楽しかった。おもしろい」 イベントでは