サッカーJ3・5位の鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーで6位のツエーゲン金沢と対戦。リーグ戦38試合最後の戦いは乱打戦となりました。5位・鹿児島ユナイテッドと6位・金沢のリーグ最終戦。試合開始2分で失点したユナイテッドはその直後、アンジェロッティがエリア内に進入しシュート！こぼれ球に反応した山口！ゴール前のこぼれ球に山口がすかさず詰めて同点ゴール。開始早々