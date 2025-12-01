2026年6月に行われる金沢百万石まつりのメインイベント・百万石行列の主役2人が決定、前田利家公役を大東駿介さん、お松の方役は菅井友香さんが演じます。俳優の大東駿介さん(39)は2005年にデビューして以降、数多くのドラマや映画、舞台に出演し活躍の幅を広げています。お松の方役を務める菅井友香さん(30)はアイドルグループ櫻坂46の元メンバーで卒業後は舞台やミュージカルなどで俳優として活動しています。まつりの宣伝大使「