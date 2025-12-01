¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¡£Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¡¦¸©ÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°Àá¡¢·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¹â¹»¤È¤Î²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤·è¾¡¤ÎºÆÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î29Æü¤Ï¼ó°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WEST5°Ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¼ó°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡¾18¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¹ÓÌÚ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÙ»³ÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾12Ê¬¡¢Ä»À´¤ËPK¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼é¸î¿À