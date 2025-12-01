モンテディオ山形の最終戦。9年間チームに在籍した南秀仁（みなみしゅうと）選手の引退試合でもある最終戦を、チームは白星で飾りました。 【写真を見る】「山形県にずっとにいます」モンテディオ山形#18南秀仁選手最後のチャントが響いた試合後の”涙の引退セレモニー” その試合後に行われたのは引退セレモニー。選手とスタッフが、背番号18のTシャツを着て、花道を作ります。 ■「ありがとう