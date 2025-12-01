2025年も残すところ1ヶ月です。下関市の赤間神宮で1日、年末恒例の大絵馬の飾り付けが行われました。壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門とともに入水した安徳天皇を祀る下関市の赤間神宮では、1976年から大絵馬の飾り付けを行っています。赤間神宮では1日朝、来年の干支＝午を描いた絵馬が水天門翼廊に飾り付けられた後、神事が行われました。赤間神宮の大絵馬は高さ2.5メートル幅4メートルで絵の原画は毎年、宮司が描いて