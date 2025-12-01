H3ロケット9号機の打ち上げが2026年2月1日に決まりました。11月20日、南種子町の島間港から陸揚げされた巨大なコンテナ。中に入っているのはH3ロケット9号機の機体です。交通量が少なくなった夜10時ごろから、種子島宇宙センターへの輸送が始まりました。機体が入ったコンテナが接触しないよう、道中の信号機は向きが変えられました。沿道には多くの人が集まり、深夜の大輸送を見届けていました。（見学者）「このとき