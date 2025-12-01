C-HR＋って？トヨタのスペイン法人は2025年11月3日、フル電動コンパクトSUV「C-HR＋エレクトリック」の来年発売に先立ち、スペイン国内のトヨタディーラー巡回プロモーションを実施すると発表しました。約650万円！C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビュー。クーペのようなスタイリングをまとった斬新なデザインで欧州を中心に高く支持され、これまでの累計販売台数は100万台を超えて