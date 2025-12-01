人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）甘えが過ぎると、周囲の反感を買いそう。「自分に厳しく」を心掛けて。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）トラブルの仲裁はなるべく避けること。大変な思いをするかも……。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生