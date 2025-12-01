琵琶湖の水位が低下中。国が渇水対策本部を設置です。きのう１１月３０日から水位が１センチ下がり、１２月１日の水位は「マイナス６５センチ」となった琵琶湖。今後さらに水位が低下するおそれがあることから、国土交通省近畿地方整備局は２０２３年以来となる「渇水対策本部」を設置しました。今年は梅雨入りと梅雨明けが平年よりも約３週間早く、梅雨明け以降も雨の量が少なかったことなどが水位低下の原因とされていて、